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Хосе Бенавидес попробует показать, что готов к бою с Теренсом Кроуфордом
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Хосе Бенавидес попробует показать, что готов к бою с Теренсом Кроуфордом 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
Бывший «временный» чемпион мира WBA в суперлёгком весе, 26-летний американец Хосе «Беспощадный» Бенавидес (26-0, 17 КО), в феврале этого года возобновивший карьеру после полутора лет простоя из-за огнестрельного ранения, 9 июня в Лас-Вегасе (США) проведёт поединок против небитого венесуэльца Франка Рохаса (22-0, 11 КО).
Это случится в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет бой Теренса Кроуфорда и Джеффа Хорна. По словам Хосе Бенавидеса-старшего, отца и тренера «Беспощадного», его сын уже мог оказаться в одном ринге с Кроуфордом, и вероятность проведения такого боя по-прежнему остаётся.
«Они предлагали мне бой против Кроуфорда, но Хосе пока не готов к Теренсу, — говорит Бенавидес-отец. — Я не мог рисковать, торопясь с таким боем, потому что Хосе только восстановился после огнестрельного ранения и должен ярко себя проявить 9 июня. Посмотрев предстоящий поединок, я смогу сказать, готов он или нет».
Добавим, что и Кроуфорд, и Бенавидес выступают за Top Rank.
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