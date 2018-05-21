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Итоги боя под Горловкой: есть убитые и пленные со стороны ополченцев и ВСУ
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Итоги боя под Горловкой: есть убитые и пленные со стороны ополченцев и ВСУ 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Трое ополченцев Донбасса взяты в плен, один убит, пять украинских военных погибли в результате боя под Горловкой. Об этом сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает «Интерфакс».
«Враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе поселка Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте», — сказал представитель командования. По его словам, после этого группа украинских военных отступила с потерями.
«Всего украинские боевики потеряли пятерых убитыми и четверых ранеными. Отступая, одна из групп врага бросила тела двух своих погибших на поле боя, и сейчас пытаются их забрать. В связи с чем атаки продолжаются, в том числе с применением по жилым районам тяжелых вооружений», — заявил он. «Мы принимаем все возможные меры для освобождения захваченных в плен военнослужащих ВС ДНР», — добавил представитель командования.
В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что при боестолкновении под Горловкой украинские военные потеряли один танк, одну БМП и до десяти человек убитыми. По данным разведки ДНР, у украинских военных потери составили до десяти человек погибшими, ополчение в свою очередь потеряло одного бойца, ещё один получил ранение.
Также сообщается, что представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и МЧС ДНР попали подобстрел в Горловке, сообщил представитель ДНР в СЦКК.
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