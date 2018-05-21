Итоги боя под Горловкой: есть убитые и пленные со стороны ополченцев и ВСУ

Трое ополченцев Донбасса взяты в плен, один убит, пять украинских военных погибли в результате боя под Горловкой. Об этом сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает «Интерфакс».

«Враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе поселка Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте», — сказал представитель командования. По его словам, после этого группа украинских военных отступила с потерями.

«Всего украинские боевики потеряли пятерых убитыми и четверых ранеными. Отступая, одна из групп врага бросила тела двух своих погибших на поле боя, и сейчас пытаются их забрать. В связи с чем атаки продолжаются, в том числе с применением по жилым районам тяжелых вооружений», — заявил он. «Мы принимаем все возможные меры для освобождения захваченных в плен военнослужащих ВС ДНР», — добавил представитель командования.

В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что при боестолкновении под Горловкой украинские военные потеряли один танк, одну БМП и до десяти человек убитыми. По данным разведки ДНР, у украинских военных потери составили до десяти человек погибшими, ополчение в свою очередь потеряло одного бойца, ещё один получил ранение.