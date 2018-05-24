Иноуэ, Макдоннелл, Широ и Лопес на финальной пресс-конференции в Токио: фото

25 мая в Токио (Япония) состоится вечер бокса, в главном событии которого экс-чемпион в двух категориях Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО) попробует покорить третий дивизион, встретившись с обладателем титула WBA в 53,5 кг британцем Джейми Макдоннеллом (29-2-1, 13 КО), а перед этим Кен Широ (12-0, 6 КО) проведёт защиту пояса WBC в 49 кг против мексиканца Ганигана Лопеса (28-7, 17 КО).

Предлагаем вашему вниманию фото с финальной пресс-конференции боксёров.

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Фото: Наоки Фукуда (BoxingScene)

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