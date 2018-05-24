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Иноуэ, Макдоннелл, Широ и Лопес прошли взвешивание: результаты и фото
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Иноуэ, Макдоннелл, Широ и Лопес прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Ota-City General Gymnasium в Токио (Япония). Боксёры показали следующий вес:
Джейми Макдоннелл (29-2-1, 13 КО) — 53,3 кг  Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО) — 53,5 кг  Бой за титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)
В гостях у «Монстра» — представление боя Макдоннелл-Иноуэ от vRINGe
Кен Широ (12-0, 6 КО) — 48,8 кг  Ганиган Лопес (28-7, 17 КО) — 48,8 кг  Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе (до 49 кг)
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