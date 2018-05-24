Иноуэ, Макдоннелл, Широ и Лопес прошли взвешивание: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Ota-City General Gymnasium в Токио (Япония). Боксёры показали следующий вес:

Джейми Макдоннелл (29-2-1, 13 КО) — 53,3 кг Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО) — 53,5 кг Бой за титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)

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Кен Широ (12-0, 6 КО) — 48,8 кг Ганиган Лопес (28-7, 17 КО) — 48,8 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе (до 49 кг)

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