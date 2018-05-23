Наоя Иноуэ и Джейми Макдоннелл встретились лицом к лицу в Японии: фото

25 мая в Токио (Япония) чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) британец Джейми Маконнелл (29-2-1, 13 КО) попробует отстоять титул и не позволить сопернику, японцу Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО), завоевать титул в третьей весовой категории. Накануне боксёры впервые встретились лицом к лицу.

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Фото: Наоки Фукуда (BoxingScene)

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