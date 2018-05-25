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Прямая онлайн трансляция: Джейми Макдоннелл — Наоя Иноуэ, Широ — Лопес
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Прямая онлайн трансляция: Джейми Макдоннелл — Наоя Иноуэ, Широ — Лопес 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Токио (Япония), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за звание «обычного» чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) между обладателем титула британцем Джейми Макдоннеллом (29-2-1, 13 КО) и экс-чемпионом в двух категориях японцем Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО).
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Андеркард
— Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) между обладателем титула Кеном Широ (12-0, 6 КО) из Японии и Ганиганом Лопесом (28-7, 17 КО) из Мексики.
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (25 мая) — 15:00 (Киев/Москва), 18:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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