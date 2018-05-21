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Джошуа разошёлся пуще прежнего: Обрушу на Уайлдера ад и устрою тотальный угар
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Джошуа разошёлся пуще прежнего: Обрушу на Уайлдера ад и устрою тотальный угар 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Обладатель титулов IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) пригрозил потенциальному противнику по бою за абсолютное чемпионство Дионтэю Уайлдеру (40-0, 39 КО) блицкригом едва ли не в духе Майка Тайсона. По словам британца, чемпиону WBC стоит быть начеку, чтобы не оказаться в нокауте уже на старте боя.
«Мне нечего терять, так что я обрушу на него весь ад и устрою ему дичайший разнос, — Джошуа, вероятно, выпил озверина перед интервью c The Sun. — Вы уже сами видели, что я могу побывать в аду и вернуться назад».
По словам британца, переговоры насчёт унификации продолжаются. Насколько успешно, боец молчит, но утверждает, что обсуждаются различные технические моменты. Но формальная сторона, однако, Джошуа не интересует, — ему интереснее говорить о том, что будет в ринге.
«Мы оба мощные панчеры, так что, ясное дело, я буду выбрасывать множество комбинаций, — вывел странную логику Энтони. — Будет интересно. Думаю, он станет работать скупо, выцеливая одиночными. А я пойду вперёд валить комбами в попытке задеть его и потрясти уже в начале боя».
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