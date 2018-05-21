Тайский бокс: 27 мая у стен администрации Кубани будут драться на глазах у прохожих

В воскресенье, 27 мая, в 17 часов в сквере имени Жукова в новом, необычном формате пройдут показательные бои и открытое первенство Краснодара по тайскому боксу.

Мероприятие пройдет под открытым небом, а значит, любой желающий может посмотреть на бои сильнейших спортсменов города, среди которых есть победители и призеры соревнований практически всех уровней, в том числе и международных.

Соревнования могут быть интересны всем поколениям, так как выступать будут спортсмены от 12 до 18 лет и старше. Сейчас в Краснодаре насчитывается восемь клубов, в которых профессионально занимаются тайским боксом.

Параллельно с соревнованиями пройдет награждение спортсменов Кубани, которые стали лучшими в России на соревнованиях, проходивших в Улан-Удэ. Именно им в августе предстоит защищать в составе сборной цвета страны в Бангкоке.