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Тайский бокс: 27 мая у стен администрации Кубани будут драться на глазах у прохожих
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Тайский бокс: 27 мая у стен администрации Кубани будут драться на глазах у прохожих 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В воскресенье, 27 мая, в 17 часов в сквере имени Жукова в новом, необычном формате пройдут показательные бои и открытое первенство Краснодара по тайскому боксу.
Мероприятие пройдет под открытым небом, а значит, любой желающий может посмотреть на бои сильнейших спортсменов города, среди которых есть победители и призеры соревнований практически всех уровней, в том числе и международных.
Соревнования могут быть интересны всем поколениям, так как выступать будут спортсмены от 12 до 18 лет и старше. Сейчас в Краснодаре насчитывается восемь клубов, в которых профессионально занимаются тайским боксом.
Параллельно с соревнованиями пройдет награждение спортсменов Кубани, которые стали лучшими в России на соревнованиях, проходивших в Улан-Удэ. Именно им в августе предстоит защищать в составе сборной цвета страны в Бангкоке.
Мероприятие пройдет при поддержке министерства физической культуры и спорта, а также Федерации тайского бокса Краснодарского.
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