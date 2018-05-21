Цзю собрался перебить молодое поколение Чавесов и Мосли, а также Траута

23-летний австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (8-0, 6 КО), который 24 мая проведёт дебютную защиту регионального титула WBC ABC Continеntal против индонезийского джорнимена Ларри Сиву (27-10, 23 КО), мечтает если не о славе именитого отца, то о победах над более серьёзными противниками.

Парень заявил, что «не смотрит за спину» Сиву, но при этом поделился ближайшими планами: встретиться с кем-то вроде Самуэля Коломбана или Майкла Зерафы. Ранее Цзю безуспешно звал на ринг ветерана Энтони Мандина

«А затем, как я всегда и говорил, хочу подраться с Чавесом-младшим. Через отца передалась история с Чавесами. Также с точки зрения продаж неплохо бы сразиться с Шейном Мосли-младшим или Остином Траутом. Победа над любым из этих ребят сделал бы меня узнаваемым», — цитирует Цзю-младшего.

Тим заявил World Boxing News, что его вдохновляет карьера Энтони Джошуа , который завоевал титул на третьем году выступлений.

По его словам, в 2018-м ему хотелось бы провести ещё 5-6 боёв, «ещё больше» — в следующем, а уж затем засматриваться на крупные титулы.

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