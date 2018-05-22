Александр Гвоздик: Следующим оппонентом Стивенсона должен быть я

— Я и не надеялся, что встречусь со Стивенсоном в августе. Невозможно, чтобы боксер, который выходит на ринг раз в году, внезапно согласился драться со мной через три месяца.

По решению WBC бой должен состояться до 19 августа, в течение 90 дней после их поединка. Я знал, что это будет невозможно, и я не расстроился, когда Стивенсон и Джек завершили бой вничью, потому что это было справедливое решение. Я не увидел явного победителя.

Это был утомительный, грязный бой, и ничья справедлива. Но для меня это не слишком хорошо, я знаю, что они имели договоренность о реванше до боя, и они собираются провести его, но WBC подтвердила нам, что мы следующие, и мы должны быть следующими. Я разговаривал с Эгисом [Климасом, менеджером], и я знаю, что он намерен встретиться с Top Rank и начать диалог с WBC, чтобы быть уверенными, что именно это и произойдет, — цитирует Гвоздика Boxingtalk.

В минувшее воскресенье чемпион мира WBС в полутяжелом весе Адонис Стивенсон свел вничью поединок с Баду Джеком.