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Джошуа−Поветкин: Корнилов рассказал о встрече с Херном
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Джошуа−Поветкин: Корнилов рассказал о встрече с Херном 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Менеджер Вадим Корнилов в интервью WorldBoxingNews рассказал о встрече промоутера Андрея Рябинского (Мир Бокса) с коллегой из Британии Эдди Херном (Matchroom Boxing) — обсуждался вопрос о возможном поединке чемпиона в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) против обязательного претендента Александра Поветкина (34-1, 24 КО).
«Очень плодотворно пообщались, — рассказывает Корнилов. — Продолжаем вести переговоры о том, чтобы в сентябре организовать бой между Поветкиным и Джошуа. Вскоре окончательно решим вопрос с местом проведения. Думаю, это произойдёт до конца месяца».
По словам Корнилова, Поветкин в следующем поединке оспорит чемпионский титул даже в том случае, если Джошуа согласится на бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона с американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО).
«Думаю, Джошуа готов драться и с Поветкиным, и с Уайлдером, — размышляет менеджер. — А вот на счёт Уайлдера я не уверен. Всё, что я знаю наверняка — это то, что в следующем поединке Поветкин оспорит чемпионский титул. В этом я не сомневаюсь».
Читайте также: Джошуа передумал драться с Уайлдером в США  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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