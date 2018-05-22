Джошуа−Поветкин: Корнилов рассказал о встрече с Херном

«Очень плодотворно пообщались, — рассказывает Корнилов. — Продолжаем вести переговоры о том, чтобы в сентябре организовать бой между Поветкиным и Джошуа. Вскоре окончательно решим вопрос с местом проведения. Думаю, это произойдёт до конца месяца».

По словам Корнилова, Поветкин в следующем поединке оспорит чемпионский титул даже в том случае, если Джошуа согласится на бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона с американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО).

«Думаю, Джошуа готов драться и с Поветкиным, и с Уайлдером, — размышляет менеджер. — А вот на счёт Уайлдера я не уверен. Всё, что я знаю наверняка — это то, что в следующем поединке Поветкин оспорит чемпионский титул. В этом я не сомневаюсь».

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