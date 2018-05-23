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Бой Мок–Йылдырым стал отборочным по WBC, Лоленга едет готовиться на Кубу
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Бой Мок–Йылдырым стал отборочным по WBC, Лоленга едет готовиться на Кубу 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Осенний поединок вылетевшего из Суперсерии турецкого суперсредневеса (до 76,2 кг) Авни Йылдырыма (19-1, 11 КО) против 46-летнего конголезского ветерана Лоленги Мока (42-14-1, 13 КО) неожиданно получил элиминаторный статус от Всемирного боксёрского совета.
Бой состоится 15 сентября в Хюрте (Германия), а его победитель, пишет Fightnews.com со ссылкой на источники в боксёрской организации, получит право оспаривать мировой титул WBC в бою с чемпионом — Давидом Бенавидесом (20-0, 17 KO).
У последнего сейчас, правда, другие заботы — тяжба в суде.
Также интересно, что «дед» поедет готовиться к бою на… Кубу, где намерен спарринговать с топовыми любителями этого островного государства.
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«Я шёл к мировому титулу всю жизнь, и счастлив, что есть возможность так к нему продвинуться, — радуется Мок. — Это уже высший эшелон, и потому я на пять недель отправлюсь на Кубу, чтобы получить максимально классные спарринги и повысить свой уровень. Один из моих коучей — кубинец, поэтому мы едем туда, где каждый тренировочный день будет вызовом — там множество высококлассных и быстрых молодых боксёров».
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