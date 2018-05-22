С миру по нитке: Дэвис хочет покорить новый вес, Мок подерётся с Йылдырымом

— «Суперчемпион» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО) в интервью FightHype сообщил о том, что сперва планирует объединить титулы в дивизионе, а в следующем году перейдёт в лимит лёгкого веса (до 61,2 кг) и попытается объединить титулы там. По словам бойца, его контракт с Флойдом Мэйуэзером (Mayweather Promotions) истекает только через два года.

— 15 сентября в Хюрте (Германия) участник Суперсерии турецкий суперсредневес (до 76,2 кг) Авни Йылдырым (19-1, 11 КО) подерётся с ветераном из ДРК 46-летним Лоленгой Моком (42-14-1, 13 КО), сообщает BoxingScene.

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— По данным Asian Boxing, 13 июля в Кобе (Япония) местный чемпион WBO в минимальном весе (до 47,6 кг) Рюя Яманака (16-2, 5 КО) проведёт защиту титула против филиппинского панчера Вика Саладура (17-3, 10 КО). В андеркарде экс-чемпион Реия Кониши (15-1, 5 КО) попытается закрыть потерю титула в бою с неким Орли Сильвестром (11-3-1, 7 КО) из Филиппин — на кону боя титул WBO Asia Pacific в весе до 49 кг.

— Мексиканский экс-чемпион в весе до 52,2 кг Карлос Куадрас (36-3-1, 27 КО) завершил реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости и планирует вскоре вернуться в гонку за чемпионский титул, сообщили BoxingScene.

— Чемпион IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) в интервью FightHype заявил о том, что «ему гарантировали» объединительный бой с новым чемпионом WBC — освободившийся титул вскоре разыграют соотечественники Спенса, экс-чемпионы Шон Портер (28-2-1, 17 КО) и Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО).

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