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Дата и место проведения боя между Гассиевым и Усиком пока не определены
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Дата и место проведения боя между Гассиевым и Усиком пока не определены 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что дата и место проведения боя между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пока не определены. Ранее планировалось провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был перенесен из-за травмы украинского боксера.
"Просьба не вводить в заблуждение болельщиков и всех любителей бокса относительно даты и места проведения финала Боксёрской Супер Серии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Ещё нет решения, мы ведём переговоры, как только все будет решено, мы вам сообщим об этом!", — написал Кремлев в Фэйсбуке.
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