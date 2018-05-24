Решение по месту проведения боя Гассиев — Усик должно быть принято 28-29 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федерация бокса России предложила руководству Всемирной суперсерии бокса (WBSS) провести финальный бой турнира в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) межу россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в Москве, в начале следующей недели руководство WBSS должно принять окончательное решение о дате и месте проведения поединка. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Изначально бой Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, в Джидде, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.

"Мы сделали предложение WBSS о проведении боя в Москве. Теперь руководство суперсерии проведет совещание внутри компании и примет решение. Помимо Москвы есть варианты — Рига, Великобритания, Австралия. Решение должно быть принято на следующей неделе: в понедельник или вторник", — заявил Кремлев.

В пресс-релизе Федерации бокса России, поступившем в распоряжение ТАСС, сообщается, что руководство федерации, представители промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» и руководство WBSS в среду в Москве провели «непростые переговоры». Стороны не смогли прийти к решению по месту и проведению боя. В связи с этим пресс-конференция, запланированная на четверг и посвященная объявлению даты и места финального боя, отменена.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 — нокаутом), ни одного поражения.