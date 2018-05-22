Кубок мэра по рукопашному бою организуют для юных спортсменов 

Житель Нижегородского района, мастер спорта по рукопашному бою Владимир Шипов предложил организовать первенство города по прикладным единоборствам на призы столичного градоначальника.
Владимир уже несколько лет ведет занятия в районном центре рукопашного боя имени заслуженного тренера Алексея Козлова.
— Много лет работаю со спортсменами и знаю, что без постоянного участия в соревнованиях мастера не воспитать. Ребята должны постоянно к чему-то стремиться. Кубок мэра будет хорошим дополнением к годовому спортивному календарю, — сказал Владимир Шипов. — В Москве, к сожалению, не проводится ни одного городского соревнования по рукопашному бою. Столичные клубы участвуют в отборочных турах всероссийских соревнований, но в них могут принять участие не все московские клубы и их спортсмены. А очень хочется показать наши достижения и умения. Особенно это важно для начинающих бойцов. В Кубке мэра смогут принять участие абсолютно все клубы боевых искусств нашего города без исключения. Очень просим поддержать нашу инициативу.
Мэру города Сергею Собянину понравилась эта идея, и он дал поручение организовать первый турнир в следующем году.