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Кубок мэра по рукопашному бою организуют для юных спортсменов
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Кубок мэра по рукопашному бою организуют для юных спортсменов 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Житель Нижегородского района, мастер спорта по рукопашному бою Владимир Шипов предложил организовать первенство города по прикладным единоборствам на призы столичного градоначальника.
Владимир уже несколько лет ведет занятия в районном центре рукопашного боя имени заслуженного тренера Алексея Козлова.
— Много лет работаю со спортсменами и знаю, что без постоянного участия в соревнованиях мастера не воспитать. Ребята должны постоянно к чему-то стремиться. Кубок мэра будет хорошим дополнением к годовому спортивному календарю, — сказал Владимир Шипов. — В Москве, к сожалению, не проводится ни одного городского соревнования по рукопашному бою. Столичные клубы участвуют в отборочных турах всероссийских соревнований, но в них могут принять участие не все московские клубы и их спортсмены. А очень хочется показать наши достижения и умения. Особенно это важно для начинающих бойцов. В Кубке мэра смогут принять участие абсолютно все клубы боевых искусств нашего города без исключения. Очень просим поддержать нашу инициативу.
Мэру города Сергею Собянину понравилась эта идея, и он дал поручение организовать первый турнир в следующем году.
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