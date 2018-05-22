Огромный регбист вышел на ринг против двух ММА-бойцов

Раскачанные парни чаще всего чувствуют себя очень уверенно, даже без опыта драк. Здоровенный регбист решил, что ему все по плечу и вышел в ринг против двух опытных бойцов ММА — вряд ли он ожидал такого развития событий.

Первого бойца регбист «уработал» моментально. Кстати, никто даже не подозревал, что у него нет боевого опыта, это выяснилось случайно.

А вот со вторым начались некоторые проблемы. В партере регбист работает гораздо менее уверенно — по сути, его спасло только то, что судья решил перевести бой в стойку. Еще пара ударов — и второй соперник отправляется на пол.

На боях «Стрелки» вообще происходит много интересного. Посмотрите вот этот бой — тут попробовать себя в ринг вышел татуированный криминальный бродяга.