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Огромный регбист вышел на ринг против двух ММА-бойцов
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Огромный регбист вышел на ринг против двух ММА-бойцов 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Раскачанные парни чаще всего чувствуют себя очень уверенно, даже без опыта драк. Здоровенный регбист решил, что ему все по плечу и вышел в ринг против двух опытных бойцов ММА — вряд ли он ожидал такого развития событий.
Первого бойца регбист «уработал» моментально. Кстати, никто даже не подозревал, что у него нет боевого опыта, это выяснилось случайно.
А вот со вторым начались некоторые проблемы. В партере регбист работает гораздо менее уверенно — по сути, его спасло только то, что судья решил перевести бой в стойку. Еще пара ударов — и второй соперник отправляется на пол.
На боях «Стрелки» вообще происходит много интересного. Посмотрите вот этот бой — тут попробовать себя в ринг вышел татуированный криминальный бродяга.
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