Рафаэль Карвалью — Гегард Мусаси: прогноз Александра Шлеменко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем титульном поединке действующего чемпиона этого американского промоушена бразильца Рафаэля Карвалью (15-1) и претендента из Нидерландов Гегарда Мусаси (43-6-2), который состоится 25 мая и станет главным событием турнира Bellator 200 в Лондоне (Англия).

Напомним, что именно спорная победа по очкам над Шлеменко в октябре прошлого года вывела Мусаси на титульный бой.

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«Бой этот для меня интересен по двум причинам, — отмечает Александр. — Во-первых, организации выгодно, чтобы чемпионом стал Мусаси, а это немаловажно. Значит, все условия в этом бою будут для него — как говорится, и стены будут ему помогать, так как организация Bellator сильно заинтересована в том, чтобы он стал и чемпионом. И второе, я считаю Мусаси более опытным и техничным кикбоксёром, потому что Карвалью, можно сказать, тоже классический кикбоксёр, и именно с «классикой», я думаю, Мусаси справится довольно просто. Тем более, у него были бои с хорошими бойцами-японцами из К-1, которых он побеждал именно в К-1».

«Единственной сложностью для Мусаси может стать то, что он будет драться с левшой, а как он сам говорил, с левшами у него есть кое-какие проблемы. Но в целом я думаю, что в этом бою победит Мусаси. Скорее всего, он должен финишировать Карвалью и стать чемпионом».

«У меня сейчас один бой остался по контракту. Последний бой в Bellator, который хочу провести как можно быстрее, и скорее всего, как мне кажется, следующим моим соперником будет именно Карвалью, если он проиграет Мусаси. Но победы я желаю, конечно же, Карвалью. Мне хотелось бы, чтобы выиграл именно он, но думаю, что победителем в этом бою выйдет Мусаси. Мне кажется, он финиширует чемпиона либо добиванием, либо сабмишеном в партере».

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Источник: FightTime

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