Эдриен Броунер отказал Эдди Херну: Я тебе не раб!

Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) после подписания крупнейшей в истории бокса сделки на $1 миллиард с онлайн-стриммингом DAZN занят поиском звёздных боксёров — британец прежде всего нацелен на бойцов, сотрудничающих с функционером Элом Хэймоном и не обременённых контрактными соглашениями с другими промоутерами. Ранее мы публиковали список Херна

Одним из бойцов из «списка Херна» является американский плохиш Эдриен Броунер (33-3-1, 24 КО), который решил обнародовать предложение промоутера в соцсетях, чтобы публично же от него отказаться.

Оказалось, что Херн предложил «Проблеме» Броунеру контракт на три поединка с солидными гарантированными гонорарами:

Бой №1 — сентябрь 2018-го года — $2 миллиона.

Бой №2 — март 2019-го года — $2,25 миллиона.

Бой №3 — сентябрь 2019-го года — $2,5 миллиона.

«Ты хороший парень, Эдди, — ответил Броунер на предложение Херна. — Но ты мне предлагаешь ещё хуже условия, чем когда-то предлагали ребята из (промоутерской компании) Roc Nation. #РабскийКонтракт. #ХватитМнеЭтогоГ**на».

Отметим, за последний проведённый поединок Броунер заработал меньше — $1 миллион.

Потрачено — репортаж vRINGe о поединке Броунер−Варгас

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