Эдриен Броунер получает зарплату «в конверте»?

Как мы сообщали ранее, промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) предложил американцу Эдриену Броунеру (33-3-1, 24 КО) контракт на три поединка, за которые экс-чемпион в четырёх весовых категориях гарантированно обогатился бы на $6,75 миллиона. Но американец высмеял предложение британского промоутера.

«Проблемный» Броунер решил не останавливаться и отметился ещё парочкой записей в соцсетях: «Если бы люди знали, сколько я зарабатываю на самом деле… Как же это смешно! В топку всякие контракты. Мне не нужно всё это де**мо! У меня есть Эл Хэймон !»

Поддакивает боксёру вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса : «Было глупо со стороны Херна предполагать, что Броунер зарабатывает меньше $2,5 миллионов за бой».

«Я остаюсь лояльным к телеканалу Showtime, Элу Хэймону и Стиву Эспиносе», — добавил Броунер.

Напомним, официально у Броунера нет промоутера — «Проблемный» боксирует в рамках шоу Premier Boxing Champions функционера Эла Хэймона.

По официальным данным, за последний проведённый поединок Броунер заработал всего $1 миллион — в апреле 2018-го года «плохиш» свёл вничью поединок с соотечественником Джесси Варгасом (28-2-1, 10 КО).

Потрачено — репортаж от vRINGe о поединке Броунер−Варгас

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