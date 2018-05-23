Лео Санта Крус готовится к реваншу с Маресом: фото с открытой тренировки

«Суперчемпион» мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Лео Санта Крус (34-1-1, 19 КО) готовится к реваншу с соотечественником и обладателем «обычного» титула WBA в этой категории Абнером Маресом (31-2-1, 15 КО). Вашему вниманию — фоторепортаж с открытой тренировки Лео.

Напомним, что их первый бой в августе 2015 года завершился победой Санта Круса по очкам большинством голосов судей.

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Фото: BoxingScene

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