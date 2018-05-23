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Альварес вернется в рейтинг WBC в июне
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Альварес вернется в рейтинг WBC в июне 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что мексиканец Сауль Альварес вернется в рейтинг уже в июне этого года. Ранее боексер был дисквалифицирован на полгода за нарушения антидопинговых правил и исключен из рейтинга.
— Альварес вернется в рейтинг в июне, — цитирует BoxingScene Сулеймана. — Это правило, если вы не являетесь участником программы ВАДА, то вы не можете быть в рейтинге. Альварес намерен быть чистым боксером 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Он может пройти тесты в любое время.
Напомним, 5 мая должен был состояться матч-реванш между Альваресом и чемпионом мира в четырех версиях в среднем весе Геннадием Головкиным, однако бой отменили из-за дисквалификации мексиканца. Предположительно, их встреча на ринге все же состоится в сентябре.
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