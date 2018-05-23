Альварес вернется в рейтинг WBC в июне

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что мексиканец Сауль Альварес вернется в рейтинг уже в июне этого года. Ранее боексер был дисквалифицирован на полгода за нарушения антидопинговых правил и исключен из рейтинга.

— Альварес вернется в рейтинг в июне, — цитирует BoxingScene Сулеймана. — Это правило, если вы не являетесь участником программы ВАДА , то вы не можете быть в рейтинге. Альварес намерен быть чистым боксером 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Он может пройти тесты в любое время.