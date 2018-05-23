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Кулькай с Родригесом и Бёсель с Кёллингом разыграют EBU-титулы в Германии
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Кулькай с Родригесом и Бёсель с Кёллингом разыграют EBU-титулы в Германии 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший «временный» чемпион WBA Джек Кулькай (23-3, 11 КО) из Германии вскоре получит возможность завоевать ещё один евротитул от EBU, только на этот раз в среднем (до 72,6 кг), а не младшем среднем весе, где он владел этой регалией в 2014 году. Как пишет Fightnews.coм, 9 июня 32-летний немецко-эквадорский боксёр выйдет на ринг арены Kohlrabizirkus в Лейпциге против испанца Адасата Родригеса (17-7-2, 10 КО).
Эти двое сразятся за вакантное место EBU-чемпиона, а победитель обязан будет встретиться с  Эллиотом Мэтьюзом (27-0-1, 9 КО).
В главном бою вечера бокса будет разыгран ещё один евротитул, только в полутяжёлом весе: его обладатель Доминик Бёсель (27-1, 10 КО) подерётся с претендентом Энрико Кёллингом (25-2, 8 КО).
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