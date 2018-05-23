Бубой — о главном оружии Пакьяо в поединке против Маттиссе

Бубой Фернандес, под чьим руководством филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) готовится к поединку против «обычного» чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинца Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО), рассказал в интервью The Manila Times, как проходит подготовка «Пакмена» к намеченному на 14 июля в Малайзии противостоянию.

«Я думаю, это его правая рука, — ответил Бубой на вопрос о главном оружии Мэнни в предстоящем поединке. — Мы тщательно изучаем, как продуктивно её использовать против Маттиссе. А над стратегией всё ещё работаем. Маттиссе будет очень агрессивен, поскольку выйдет в ринг действующим чемпионом, и мы не можем его недооценивать. Много мощных ударов — вот, чего мы от него ожидаем».

«Не сомневаюсь, что лагерь Лукаса изучает, как Пакьяо использует свою левую руку, а мы, в свою очередь, анализируем, как Маттиссе использует свою правую, — рассуждает вслух Фернандес. — Восемь недель тренировок достаточно, и мы будем стараться не «сжечь» Мэнни. Однако, функциональная готовность также очень важна, поскольку его соперник любит идти вперёд и давить».

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