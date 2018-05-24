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Мотивация Тони Беллью? Побить такого, как Андре Уорд — тренер британца
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Мотивация Тони Беллью? Побить такого, как Андре Уорд — тренер британца 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Дэвид Колдуэлл — тренер британского супертяжеловеса Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), заявил в интервью Sky Sports, что после двух досрочных побед над Дэвидом Хэем его подопечный хочет продолжать карьеру, стремясь оказаться в одном ринге с экс-чемпионом в суперсреднем и полутяжёлом весе американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО), который в прошлом году объявил о завершении карьеры, но при этом неоднократно намекал, что может и даже хочет вернуться.
«Мотивация в том, чтобы провести поединок против великого, феноменального бойца pound-for-pound в лице Уорда. Мотивация в том, чтобы победить такого соперника для своего наследия. Это было бы феноменально», — объяснил Колдуэлл.
При этом наставник отметил, что был бы рад больше не видеть Тони в ринге: «И после первого боя с Хэем, и сразу после реванша я сказал ему, что хотел бы, чтобы он завершил карьеру. Понимаю, что он хочет продолжать. И пока есть бой, который разжигает в нём огонь и желание пахать в зале, я принимаю это. Я счастлив за этого парня».
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