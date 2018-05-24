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Дата и место проведения боя между Гассиевым и Усиком пока не определены
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Дата и место проведения боя между Гассиевым и Усиком пока не определены 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 24 мая. Дата и место проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком еще не определены. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Просьба не вводить в заблуждение болельщиков и всех любителей бокса относительно даты и места проведения финала боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Еще нет решения, мы ведем переговоры, как только все будет решено, мы вам сообщим об этом", — написал Кремлев.
Ранее СМИ сообщали, что бой пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) 21 июня. До этого Кремлев рассказал, что федерация бокса подала заявку на проведение поединка в России, Усик же отрицал такую возможность. Изначально поединок Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, бой должен был состояться в Джидде, он был перенесен из-за травмы Усика.
Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 — нокаутом), ни одного поражения.
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