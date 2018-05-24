Анкахас, Султан и Яфай на открытой тренировке: фото и цитаты

26 мая в Фресно (штат Калифорния, США) — исторический день для филиппинского профессионального бокса. Впервые с 1925-го года два бойца из Филиппин сразятся за чемпионский титул — чемпион IBF в весе до 52,2 кг Джервин Анкахас (29-1-1, 20 КО) сразится с обязательным претендентом Джонасом Султаном (14-3, 9 КО).

Также в рамках шоу состоится американский дебют британского чемпиона WBA в весе до 52,2 кг Халида Яфай (23-0, 14 КО). Противостоять уроженцу Бирмингема (Великобритания) предстоит мексиканскому гейткиперу Давиду Кармоне (21-5-5, 9 КО).

В преддверии шоу бойцы провели открытую тренировку и сделали ряд традиционно грозных заявлений.

Анкахас: «Моя цель — хорошенько развлечь толпу. Понимаю, что Султан голоден, он сделает всё, чтобы отобрать у меня титул. Я уверен в своих силах, но не самоуверен. Потому что Султан тоже родом из Филиппин. А у нас, на родине, много отличных бойцов, и он — один из них. Уверен, мы подарим отличный поединок болельщикам. Мы творим историю. Это здорово».

Султан: «Я очень рад участвовать в этом поединке, ведь будет написана славная страница в истории филиппинского бокса. Это будто воплощение мечты. Благодарен за этот шанс. Джервин — очень хорош. Быстрый и мощный. Но я упорно тренировался и у меня есть отличный план на бой».

Яфай: «Пришло самое время дебютировать в США. Здорово, что это произойдёт в шоу Top Rank Promotions. Сейчас я пытаюсь не думать о победителе противостояния между Анкахасом и Султаном. Ведь мне сперва предстоит сделать свою работу. Но после боя я с удовольствием посмотрю за их противостоянием. Считаю, Султан — очень даже хорош. Я бы не спешил списывать парня со счетов».

Отметим, также в открытой тренировке приняли участие американские проспекты лёгкого веса (до 61,2 кг) Брайан Луа (4-0, 1 КО) и второго полулёгкого веса (до 59 кг) Исидро Очоа (4-0, 1 КО).

Фото: BoxingScene/Майки Уильямс

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