Анкахас, Яфай и Султан в лимите веса, у Кармоны перевес: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Save Mart в Фресно (США). Боксёры показали следующий вес: Джервин Анкахас (29-1-1, 20 КО) — 52 кг Джонас Султан (14-3, 9 КО) — 51,8 кг Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Халид Яфай (23-0, 14 КО) — 52 кг Давид Кармона (21-5-5, 9 КО) — 53,8 кг (перевес, титул на кону только для Яфай) Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Александр Беспутин (9-0, 7 КО) —? Сауль Корраль (28-11, 19 КО) —? 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Исмаил Мувендо (19-0, 12 КО) — 60,2 кг Джон Винсент Моральде (19-1, 10 КО) — 59,9 кг 8-раундовый бой в лёгком весе (до 61,2 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.