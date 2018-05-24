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Владимир Кличко: Как боксер Джошуа лучше Уайлдера
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Владимир Кличко: Как боксер Джошуа лучше Уайлдера 

Советский спорт 50 минут назад
— Оба они — отличные бойцы. Я хорошо знаю обоих, спарринговал с обоими. Мне нравятся оба этих бойца.
Но я думаю, что Джошуа более совершенный боксер, хотя он и не такой быстрый, как Уайлдер. Но его любительский бэкграунд, его фундаментальная подготовка лучше. К тому же, Джошуа моложе, и он может добавить больше трюков в свой арсенал, чем Уайлдер, — цитирует Кличко ES News.
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Напомним, Энтони Джошуа владеет поясами WBA, WBO и IBF в тяжелом весе, а Деонтей Уайлдер — чемпион по версии WBC.
Их поединок может состояться осенью текущего года в Великобритании или в США.
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