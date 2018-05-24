У Диллиана Уайта с его стилем нет шансов против Луиса Ортиса — тренер

Бывший претендент на титул чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе кубинец Луис Ортис (28-1, 24 КО) начал подготовку к поединку против британца Диллиана Уайта (23-1, 17 КО), который Всемирный боксёрский совет назначил, чтобы определить обязательного претендента для Дионтэя Уайлдера.

Команду Ортиса, который в начале марта был остановлен Уайлдером в 10-м раунде, во главе с тренером Германом Кайседо не смущает, что у Уайта есть вариант и с элиминатором IBF против Кубрата Пулева, и никакой определённости по бою с Диллианом нет в помине. Там уверены, что британец не доставит им больших проблем.

«Это как раз то, что нам нужно, потому что нет никакого смысла драться с соперниками с низким рейтингом. Пускай Луис не выиграл у Уайлдера, он всё равно доказал, что является неотъемлемой частью элиты дивизиона, и я очень рад, что вскоре мы вновь выйдем в ринг», — цитирует Кайседо BoxingScene.

«Уайт — классический боец. Он выиграл несколько боёв подряд, и последняя победа (ярким нокаутом над экс-чемпионом из Австралии Лукасом Брауном — прим. vRINGe) придала ему большую уверенность. Но, говоря по правде, ничего особенного в нём нет. Он большой и молодой парень, хорошо комбинирует, но с его классическим стилем он никогда не справится с Луисом», — заверил Герман.

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