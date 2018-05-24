Ещё
У Диллиана Уайта с его стилем нет шансов против Луиса Ортиса — тренер
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Диллиана Уайта с его стилем нет шансов против Луиса Ортиса — тренер 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Бывший претендент на титул чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе кубинец Луис Ортис (28-1, 24 КО) начал подготовку к поединку против британца Диллиана Уайта (23-1, 17 КО), который Всемирный боксёрский совет назначил, чтобы определить обязательного претендента для Дионтэя Уайлдера.
Команду Ортиса, который в начале марта был остановлен Уайлдером в 10-м раунде, во главе с тренером Германом Кайседо не смущает, что у Уайта есть вариант и с элиминатором IBF против Кубрата Пулева, и никакой определённости по бою с Диллианом нет в помине. Там уверены, что британец не доставит им больших проблем.
«Это как раз то, что нам нужно, потому что нет никакого смысла драться с соперниками с низким рейтингом. Пускай Луис не выиграл у Уайлдера, он всё равно доказал, что является неотъемлемой частью элиты дивизиона, и я очень рад, что вскоре мы вновь выйдем в ринг», — цитирует Кайседо BoxingScene.
«Уайт — классический боец. Он выиграл несколько боёв подряд, и последняя победа (ярким нокаутом над экс-чемпионом из Австралии Лукасом Брауном — прим. vRINGe) придала ему большую уверенность. Но, говоря по правде, ничего особенного в нём нет. Он большой и молодой парень, хорошо комбинирует, но с его классическим стилем он никогда не справится с Луисом», — заверил Герман.
Читайте также: Луис Ортис рад решению WBC: В моём сердце нож, и я хочу его достать
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Адонис Стивенсон vs Баду Джек — промо-видео от vRINGe.com Бой Мок–Йылдырым стал отборочным по WBC, Лоленга едет готовиться на Кубу Хайме Мунгуйя проведёт защиту против Лиама Смита в США: названы возможные даты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал139
Кличко заступился за финал ЛЧ в Киеве1
В России признали правоту Родченкова153
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Российский Шоушенк. Биатлонистка сбежала из страны72
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение