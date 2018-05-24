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Промоутер Усика: «Бой с Гассиевым будет в конце июля»
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Промоутер Усика: «Бой с Гассиевым будет в конце июля» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, прокомментировал информацию о том, что Федерации бокса России не удалось договориться с WBSS о дате и месте проведения финального боя между Усиком и Муратом Гассиевым.
"Этот пресс-релиз уже не первый на эту тему. Я не могу его комментировать, потому что вообще не понимаю, как Федерация бокса России связана с этим боем. В юридических отношения между Усиком, Муратом Гассиевым и WBSS, которые были зафиксированы много месяцев назад, российская федерация бокса никак не участвует. Поэтому я не понимаю, к какому соглашению они не смогли прийти. У нас с WBSS полное взаимопонимание. У нас есть документы о сотрудничестве, заключенные еще год назад. Вопрос относительно боя с Муратом у нас не стоит. Честно говоря, нам даже примерную дату сказали, это будет конец июля. Александр уже восстановился после травмы и приступил к подготовке", — сказал Красюк. (Михаил ПОТАПОВ)
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