Омичей приглашают посмотреть на танковые бои

В воскресенье, 27 мая, в Омском автобронетанковом инженерном институте состоится большой праздник, сообщает портал областного правительства.

Сначала это будет построения личного состава, пройдет митинг и награждение лучших военнослужащих.

А с 12.00. начнётся самое интересное — бой танкового подразделения, перемещение в бою смешанной колонны, эвакуация поврежденной техники. Военнослужащие покажут, как за считанные минуты разобрать и собрать автомобиль УАЗ и продемонстрируют элементы силового экстрима.

Также гости мероприятия смогут посетить выставку боевой и ретро-техники, выставку военной формы и оружия. Покушать все желающие смогут на полевой кухне.