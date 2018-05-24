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Омичей приглашают посмотреть на танковые бои
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Омичей приглашают посмотреть на танковые бои 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В воскресенье, 27 мая, в Омском автобронетанковом инженерном институте состоится большой праздник, сообщает портал областного правительства.
Сначала это будет построения личного состава, пройдет митинг и награждение лучших военнослужащих.
А с 12.00. начнётся самое интересное — бой танкового подразделения, перемещение в бою смешанной колонны, эвакуация поврежденной техники. Военнослужащие покажут, как за считанные минуты разобрать и собрать автомобиль УАЗ и продемонстрируют элементы силового экстрима.
Также гости мероприятия смогут посетить выставку боевой и ретро-техники, выставку военной формы и оружия. Покушать все желающие смогут на полевой кухне.
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