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Давид Кармона вознамерился нокаутировать чемпиона «Кала» Яфая
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Давид Кармона вознамерился нокаутировать чемпиона «Кала» Яфая 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
«Суперчемпион» мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) британец Халид «Kal» Яфай (23-0, 14 КО) в субботу дебютирует на территории США поединком против мексиканского середняка Давида Кармоны (21-5-5, 9 KO). Несмотря на отсутствие разового мощного удара, 25-летний претендент собирается забить гостя Америки досрочно.
«Я готовлю себя к тому, чтобы выйти и хорошо проделать свою работу, — рассказал мексиканец сайту All Star Boixng Inc. — Основа плана заключается в том, чтобы атаковать, бить и прессовать всё время, не позволяя ему выполнять свои задумки. Я намерен добиваться победы нокаутом. Что может быть лучше, чем завоевать мировой титул досрочно?»
Как и все боксёры, Кармона продолжил речь стандартным высказыванием: «…если представится возможность нокаутировать его — разовью её, а если нет, то сделаю всё, чтобы явно победить по очкам».
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Более того, Давид уверяет, что в случае чего «знает, как контратаковать», хотя «в этом конкретном случае мы решили выходить и прессинговать».
«Посмотрим, выдержит ли он», — подытожил Кармона.
Бой Яфай-Кармона состоится 26 мая на ринге Save Mart Arena во Фресно (США). Для чемпиона это будет третья защита титула.
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