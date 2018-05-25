Александр Доскальчук: Я контролировал Ашимова, он был на грани финиша

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— Увесистый пояс? — Легче, чем тот, что был у меня раньше. Этот новый.

— И достался легче? — Не сказал бы так. Я всегда сужу по подготовке. Это самое тяжелое. Бой — следствие тренировок. Он длится 30 минут, а подготовка — два-три месяца.

— Как так получилось, что вы сопернику сломали руку? — Его травма произошла не из-за моего технического действия, он травмировался где-то во время боя. Вся работа заключалась в том, что я его контролировал. Два раунда я разбивал соперника, и он был на грани финиша. Если смотреть по судейским запискам — там счет по раундам был не 10:9, преимущество было больше. Я выигрывал по очкам. К сожалению, в спорте бывают травмы.

— В целом довольны тем, как вели бой? — Да, но один момент не получился. Сел рано на болевой прием на руку. Тренер крикнул, чтобы я подождал. Буду получать моральных люлей (смеется).

— Вы перед интервью перешучивались с болельщиками из Казахстана на тему комментариев в социальных сетях. Вам многие писали? — Очень много людей. Но я не отвечаю, воспринимаю это несерьезно. Просто так вспомнилось, — сказал Доскальчук после боя.

Напомним, поединок, состоявшийся 24 мая на «М-1 Арене», длился два полных раунда. Ашимов, носивший пояс временного чемпиона, не смог продолжить бой из-за травмы руки. Доскальчук впервые защитил титул, который он завоевал в сентябре 2017 года.