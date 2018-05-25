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Видео боя: Александр Доскальчук — Арман Ашимов
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Видео боя: Александр Доскальчук — Арман Ашимов 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира M-1 Challenge 92 по правилам ММА между Александром Доскальчуком (Украина) и Арманом Ашимовым (Казахстан), который состоялся 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге (Россия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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