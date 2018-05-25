Вадим Финкельштейн: «Не понимаю, почему Харитонову отдали победу»

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал итоги главного боя вечера 92-го турнира организации, в котором российский тяжеловес Сергей Харитонов победил соотечественника Антона Вязигина.

«Не понял я судей. Считаю, тут чистый «no contest» (не состоявшийся бой). Не знаю, как приняли такое решение. Они смотрели по первому раунду, но мы завтра встретимся и поговорим на эту тему с судьями. Без понятия, могут ли пересмотреть решение, но мы разберемся. Вы видели, что Сергей и сам не ждал, что его признают победителем.

Что касается травмы Сергея, я видел, когда он подошел, что его зрачок весь был красным. Он действительно наполовину не видел. Был бы, может, на месте Сереги молодой боец, то он бы продолжил поединок. Сергей посчитал, что нужно остановить бой.