На промоутерских торгах между Уайтом и Пулевым победила третья сторона

Промоутерская компания Epic Sports & Entertainment неожиданно победила на промоутерских торгах за право организовать отборочный поединок по линии IBF в супертяжёлом весе между Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) из Болгарии и Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО) из Великобритании.

Сторона Пулева (Sauerland Event) предложила чуть больше $801 тысячи, а сторона Уайта (Matchroom Boxing) — немногим больше $831 тысячи.

Распределение призового фонда будет в соотношении 75/25 в пользу боксёра из Болгарии. Пулев гарантированно получит свыше $1,125 миллиона, а Уайту достанется $375 тысяч.

В течение ближайших 15 дней (до 8 июня) будет подписан контракт на поединок, который состоится не позже 24 августа.

Напомним, победитель боя между Пулевым и Уайтом станет обязательным претендентом для британского чемпиона WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

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