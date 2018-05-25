Ещё
Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский боксер Эдриен Бронер отказал британскому промоутеру Эдди Хирну в соглашении на проведение трех поединков за 6,75 миллиона долларов, назвав предложение «рабским». Об этом сообщает портал Bloody Elbow.
В своем Instagram-аккаунте Бронер поделился снимком экрана с предложением от британца, сопроводив его комментарием. По словам боксера, компания Roc Nation предлагала ему более выгодные условия. Бронер назвал предложение Хирна «рабским контрактом».
Американцу предлагалось провести три поединка: 1 сентября 2018 года (с наградой в 2 миллиона долларов), 2 марта 2019 года (за 2, 25 миллиона долларов) и 3 сентября 2019 года (за 2,5 миллиона долларов).
Хирн заключил восьмилетнее соглашение на миллиард долларов со стриминговой платформой DAZN, которая запустит свое вещание в США в июне. Хирн уже запланировал 16 поединков и начал привлекать боксеров. Сообщается, что среди рассматриваемых кандидатур такие бойцы как Майки Гарсия, Эррол Спенс, Джермелл и Джермалл Чарло.
В активе 28-летнего Бронера 38 боев. Американец одержал победы в 33 поединках, из них 24 отправляя соперников в нокаут. Бронер — бывший чемпион мира в четырех весовых категориях.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы27
Грид-герлз возвращаются4
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове2
Футбольный талант умер, помочившись в канал142
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»38
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение