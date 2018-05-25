10 самых грязных и подлых ударов в ММА

Грязные трюки и запрещенные удары встречаются и в боксе и в ММА. Ринг — это реальное поле боя и бойцы часто забывают все правила в погоне за победой.

Вспомнить хотя бы легендарный бой Тайсона и Холлифилда. Откусить ухо сопернику — да эта грязная уловка Железного Майка просто вошла в историю бокса.

Иногда под удар попадают и сами рефери. Так произошло в бою Лонгара и Баниулиса: боксер в красной майке был несогласен с решением судьи и подкрепил свою уверенность парой жестких ударов в голову и корпус. Надо ли говорить, что после этого поступка его карьера устремилась вниз?

В ММА нарушение правил и вовсе встречается сплошь и рядом. Очень часто бойцы на кураже продолжают добивать уже поверженных соперников — выглядит, мягко говоря, не очень-то спортивно.

Но круче всего проходят бои, организованные не профессионалами. Так, к примеру, на ринг знаменитой «Стрелки» как-то раз вышел обычный регбист и выступил сразу против двоих противников.