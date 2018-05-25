Сергей Романов: Варежао не укладывался в вес, мы пошли на уступки. Хитрый

— Противоречивый бой, получил желтые карточки. Подарил ему победу. Надо будет еще посмотреть бой. Трудно по горячим следам что-то говорить.

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— Перед третьим раундом всем казалось, что вам нужно только нокаутировать соперника. — Я и хотел это сделать. Немного не хватило. Соперник начал хитрить еще на взвешивании. Он не укладывался в вес, попросил повысить лимит до 79 килограммов под угрозой, что вообще не будет драться. Мы пошли на уступки. Мне чуть-чуть не хватило в борьбе, не получалось контратаковать, пережимал. Хитрый, так скажем.

— Второе поражение подряд — повод тренироваться еще усерднее. — Не хотелось бы проигрывать. С каждым победным боем увеличивается мой гонорар. Сейчас я потерял деньги, это тоже обидно (улыбается). Будем дальше расти, развиваться. Я не опущу руки, буду только сильнее.

— Что конкретно можно вынести из этого боя? — После боя с Кунченко хотел быть грамотным бойцом — походу, не получилось. Сам подарил победу. Не все получилось, что хотелось. Нужно быть собранным постоянно. Сейчас — тупо банальности: больше тренироваться, работать над своими моментами.

— Что все-таки пошло не так? — Скорее, это хитрость соперника. Не хочу говорить о судьях, но вторую желтую карточку я не понял. Да, я прихватил за канаты, но когда там идет борьба — на автомате хватаешь. В клетке такого нет. Мне сразу дали желтую, которая похоронила мои надежды на победу по очкам. Я не настаивал на том, чтобы соперник сделал вес в 77 килограмм. Если бы он не уложился — у него бы тоже была желтая карточка, и наши шансы уравнялись бы. Надо думать.

— Хитрости соперника бесили, если так можно выразиться? — Я понимал, что надо просто вырубать. Это был мой единственный шанс, но не получилось, башка у него крепкая. Я попадал в партере, в конце первого раунда думал, что закончу досрочно. Немного не хватило, — сказал Романов после боя.