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Джефф Хорн попал в ДТП, но бой с Кроуфордом состоится в срок
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Джефф Хорн попал в ДТП, но бой с Кроуфордом состоится в срок 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Австралийский чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) попал в ДТП с участием трёх авто в родном Брисбене, находясь за рулём элитного Lexus’а, но отделался лёгким испугом, так что его намеченному на 9 июня поединку против американца Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) ничего не угрожает.
«Никто серьёзно не пострадал, но это меня ошеломило, — признался Хорн в интервью австралийскому изданию Courier Mail. — К счастью, я находился в машине сам, мои супруга и дочь остались дома. Просто шок. Я выскочил из машины, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Тут приехала скорая, но у всех обошлось без серьёзных травм. Всё могло быть намного хуже».
«Случившееся стало шоком, но ничто не помешает мне побить Теренса Кроуфорда. Я в отличной форме и выйду на пик как раз вовремя», — успокоил Джефф любителей бокса.
Напомним, что поединок Хорна и Кроуфорда должен был состояться 14 апреля, но из-за травмы Теренса его перенесли на начало июня.
Читайте также: Джефф Хорн: Надеюсь, Кроуфорд не испугается и не сорвёт бой ещё раз  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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