Дамир Исмагулов готовится к защите титула во Всемирной академии бокса

Действующий чемпион М-1 Global Дамир Исмагулов проходит подготовку к бою на базе Всемирной академии бокса. Ему предстоит очередной раз защитить титул уже 15 июня на арене СКК «Оренбуржье».

Противником Исмагулова станет экс-чемпион организации Артем Дамковский . Предполагалось, что бой должен состояться раньше, но дважды срывался из-за травм белорусского спортсмена. При этом за последнее время он проигрывал лишь трижды.

«У Артёма сильные ноги, он обладает хлёсткими ударами, и умеет защищаться от борьбы. Выносливый, серьезный боец», — рассказал про соперника Дамир Исмагулов.

Свои силы спортсмен оценивает объективно и говорит, что ожидает интеллектуального боя. Кроме того, он надеется, что белорус заставит его работать на пределе возможностей, что поможет ему перешагнуть через определенный барьер, который даст толчок в развитии дальше.

«Он прошёл всех серьёзных бойцов и заслужил этот бой. Я очень рад буду разделить рейдж в этот вечер с ним. Остальные пусть сначала подерутся с топами и покажут себя», — заключает Исмагулов.