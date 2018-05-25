Ещё
Джошуа не исключил своего дебюта в MMA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джошуа не исключил своего дебюта в MMA 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что не исключает для себя возможности дебюта в смешанных боевых единоборствах.
«Если я почувствую, что мне это подходит, а публика захочет посмотреть на это, то я готов провести бой в MMA. Я не воспринимаю возможный дебют в смешанных боевых единоборствах как способ заработать — я намерен серьёзно готовиться к такому опыту, чтобы провести поединок в MMA как и подобает бойцу», — сказал Джошуа BJ Penn.
По слухам, в UFC готовы предложить боксёру контракт на $ 50 млн
Чемпионат.com: последние новости
Бронер посмеялся над финансовым предложением Хирна Иноуэ нокаутировал Макдонелла и стал чемпионом в третьей весовой категории Бадлер победил Тагучи и завоевал титулы по двум версиям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Велкам ту Раша»: Мутко блеснул английским23
Футбольный талант умер, помочившись в канал146
Чемпионка Европы скончалась на 34-м году жизни
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Грид-герлз возвращаются15
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение