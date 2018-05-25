Джошуа не исключил своего дебюта в MMA

Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что не исключает для себя возможности дебюта в смешанных боевых единоборствах.

«Если я почувствую, что мне это подходит, а публика захочет посмотреть на это, то я готов провести бой в MMA. Я не воспринимаю возможный дебют в смешанных боевых единоборствах как способ заработать — я намерен серьёзно готовиться к такому опыту, чтобы провести поединок в MMA как и подобает бойцу», — сказал Джошуа BJ Penn.

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