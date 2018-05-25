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Энтони Джошуа: 500 млн долларов за переход из бокса в ММА
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Энтони Джошуа: 500 млн долларов за переход из бокса в ММА 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Непобежденный на ринге чемпион мира по боксу среди профи в тяжелой весовой категории британец Энтони Джошуа признал, что может выйти в октагон и драться по правилам смешанных единоборств. Ронее сообщалось, что ведущая лига UFC готова предложить Джошуа контракт на 500 млн долларов.
"Если люди захотят этого, а я сердцем почувствую, что принял верное решение, то почему нет? — говорит Джошуа о возможности выступить среди бойцов ММА. — В любом случае это будет всего лишь еще один бой".
"И дело не только в деньгах, — цитирует Джошуа издание Bjpenn.Com. — Я буду тренироваться, а не просто выйду за чеком. Бойцовский спорт — серьезный спорт. Сотрясения мозга, сломанные ребра и прочие радости. Я должен серьезно к этому относиться. Зачем делать деньги, если потом не сможешь насладиться ими?"
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