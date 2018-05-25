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Кен Широ отстоял титул, быстро нокаутировав Ганигана Лопеса в реванше
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Кен Широ отстоял титул, быстро нокаутировав Ганигана Лопеса в реванше 

Vringe.com 2 часа назад
Токио, Япония. Чемпион мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) японец Кен Широ (13-0, 7 КО) уверенно защитил титул в реванше с мексиканцем Ганиганом Лопесом (34-8, 19 КО), нокаутировав его на старте поединка.
Именно у Лопеса Широ отобрал чемпионское звание в мае прошлого года, но тогда бой прошёл всю 12-раундовую дистанцию и завершился натужной победой Кена по очкам большинством голосов судей.
На этот раз выяснение отношений не затянулось. Уже во втором раунде мощное попадание действующего чемпиона в туловище мексиканца отправило Ганигана на настил, где он и выслушал весь отсчёт рефери.
Третья успешная защита для Широ.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Широ-Лопес (появится позже)
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