Кен Широ отстоял титул, быстро нокаутировав Ганигана Лопеса в реванше

Токио, Япония. Чемпион мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) японец Кен Широ (13-0, 7 КО) уверенно защитил титул в реванше с мексиканцем Ганиганом Лопесом (34-8, 19 КО), нокаутировав его на старте поединка.

Именно у Лопеса Широ отобрал чемпионское звание в мае прошлого года, но тогда бой прошёл всю 12-раундовую дистанцию и завершился натужной победой Кена по очкам большинством голосов судей.

На этот раз выяснение отношений не затянулось. Уже во втором раунде мощное попадание действующего чемпиона в туловище мексиканца отправило Ганигана на настил, где он и выслушал весь отсчёт рефери.

Третья успешная защита для Широ.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Широ-Лопес (появится позже)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.