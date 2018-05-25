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Видео боя: Наоя Иноуэ — Джейми Макдоннелл
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Видео боя: Наоя Иноуэ — Джейми Макдоннелл 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Наоей Иноуэ и Джейми Макдоннеллом, который состоялся 25 мая 2018 года в Токио (Япония). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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