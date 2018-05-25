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Риджис Прогрейс: О сопернике ничего не знаю и не собираюсь узнавать
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Риджис Прогрейс: О сопернике ничего не знаю и не собираюсь узнавать 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
«Временный» чемпион WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) Риджис «Ругару» Прогрейс (21-0, 18 КО), как и сообщали ранее СМИ, проведёт защиту полутитула в поединке с  Хуаном Хосе Веласко (19-0, 11 КО) из Аргентины: теперь это официально. Бой состоится 14 июля на ринге Lakefront Arena в кампусе Университета Нового Орлеана (США).
Потенциальный участник будущего розыгрыша Всемирной боксёрской суперсерии честно признаётся, что «ничего не знает» о сопернике и не собирается узнавать, но тут же добавляет, что это неважно — он собрался «устроить яркое шоу» в родном городе.
Согласившись на участие в Суперсерии, Прогрейс де-факто отказался от позиции обязательного претендента для чемпиона WBC Хосе Карлоса Рамиреса (22-0, 16 КО), потому что того не будет на турнире.
«Я подозреваю, что он всё равно не собирался со мной драться», — отметил 29-летний американец.
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