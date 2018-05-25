Я смогу поймать Усика серьёзной плюхой — Беллью

Если 31-летний украинский левша Александр Усик (14-0, 11 КО) завершит миссию в тяжёлом весе, победив россиянина Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом этого дивизиона, британец Тони Беллью (30-2-1, 20 KO) будет не прочь подраться с ним — а не другими кандидатами в соперники вроде Андре Уорда и Тайсона Фьюри.

Напомним, Усику летом (вероятно) предстоит провести финальный бой в Суперсерии, где на кону будут все четыре главных пояса — IBF, WBC, WBO и WBA.

«Мы с Усиком устроили бы хороший бой. Я могу выиграть его, — цитирует BoxingScene ливерпульца, который «на 100% заинтересован» в поединке с украинцем. — У меня нет иллюзий: это опасный бой, в котором нужно выложиться на полную. Но, верю, смогу как-то ему навернуть».

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Беллью вспомнил, как спарринговал с Усиком ещё в любительский период карьеры.

«Он восхитительный боец, но при этом не боится ударов. А я стопроцентно уверен, что могу поймать его на какую-то серьёзную плюху. Не хочу тут себя нахваливать, но добиваю я отлично. Когда противник уже потрясён, конца поединка он точно не дождётся», — бахвалится Беллью.

По словам Тони, нужен какой-то реально резонансный бой, чтобы выманить его в ринг с дивана: «Я не собираюсь выходить на поединок, где меня считают фаворитом. Нужно что-то такое, что все снова начнут меня списывать со счетов».

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