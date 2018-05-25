Остин Траут скептикам: На е-Чарло выйдет активный боец без затяжных простоев

Несмотря на скепсис букмекеров и экспертов, бывший чемпион Остин Траут (31-4, 17 КО) уверен, что 9 июня ему удастся одолеть фаворита — нынешнего обладателя титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Жермелла Чарло (30-0, 15 КО).

«Всё, о чём я сейчас могу думать — это о том, что должен снова стать чемпионом. Победа над Жермеллом станет определяющей в моей карьере», — считает он.

Траут рад, что его соотечественник Джарретт Хёрд недавно победил Эрисланди Лару и объединил чемпионские титулы IBF/WBA: «Теперь я заполучу пояс WBC и поломаю им планы по унификации Хёрд–Чарло. Так я заимею реванш с Джарреттом».

Напомним, прошлой осенью Остин не вышел на 11-й раунд боя против чемпиона IBF. То противостояние выдалось весьма увлекательным и зрелищным.

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Сейчас, по словам Траута, его недооценивают перед этим поединком и списывают со счетов, как уже якобы истраченного боксёра.

«Меня это слегка задевает, — признался BoxingScene житель Нью-Мехико. — Что ж, это лишь добавляет мне мотивации. У меня всегда были затяжные простои, они во многом стали причиной поражений. С Хёрдом я дрался после 17-месячного перерыва. А теперь вы, парни, увидите Траута, который активный и часто выступающий боец. Это лучшая версия Траута».

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