Названы соперники Шафикова и Богачука на 6 июня

6 июня в Голливуде (США) состоится вечер бокса, в рамках которого выступит 3-кратный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) россиянин Денис Шафиков (38-4-1, 20 КО), а также украинский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Сергей Богачук (7-0, 7 КО). Накануне были озвучены соперники боксёров.

Шафиков, проигравший оба поединка в 2017 году ( Роберту Истеру Рене Альварадо по очкам), встретится в 8-раундовом поединке с мексиканцем Эктором Рубеном Амбрисом Суаресом (12-6-1, 6 КО), который в этом году успел потерпеть уже два поражения.

Соперником Богачука станет уроженец Армении Вардгес Варданян (1-0, 0 КО), дебютировавший в профи чуть менее года назад с победы над другим дебютантом.

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